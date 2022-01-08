Неизвестные пригрозили взорвать посольства Армении и Белоруссии в Москве из-за Казахстана

Московские правоохранители получили сигнал об угрозе взрыва посольств Армении и Белоруссии из-за беспорядков на территории Казахстана.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на сигнал неизвестных и обследовали оба здания. Угроза взрыва двух посольств в Москве оказалась ложной.

«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются компетентными органами. Какое-либо решение будет принято в рамках действующего законодательства позднее.

Ситуация в Казахстане обострилась в первые числа января 2022 года. Протесты быстро переросли в беспорядки.