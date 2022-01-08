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Украинские пограничники не пустили на территорию страны посетившего Крым актера из России

Общество
Украинские пограничники не пустили на территорию страны посетившего Крым актера из России

Российский актер Вячеслав Чепурченко не смог попасть на территорию Украины. Причиной запрета на въезд стало посещение артистом полуострова Крым.

О запрете на въезд актера на территорию Украины сообщил пресс-центр украинской погранслужбы. При этом имя артиста не фигурировало в сообщении. Отмечалось, что речь идет о 34-летнем россиянине, который прибыл в аэропорт Борисполь из Стамбула. Пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что в прошлом он приезжал в Крым для участия в съемках сериала.

Это не первый инцидент с участием российских артистов, которых пограничники Украины не пропустили на территорию страны. Одна из актрис в конце 2021 года была вынуждена вернуться домой, так как было установлено, что она посещала Крым. Имя знаменитости не уточняется.

#украина #актер #чепурченко