Замсекретаря Совбеза Казахстана Абдымомунов покинул занимаемую должность

Заместитель секретаря Совбеза Казахстана Азамат Абдымомунов освобожден от выполнения обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующее решение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев. Стоит отметить, что Абдымомунов занимал этот пост с 2015 года. Его назначал еще первый глава республики Нурсултан Назарбаев.

Стоит отметить, что ситуация в Казахстане обострилась в первые дни 2022 года. В некоторых городах прошли протестные акции, которые переросли в массовые беспорядки.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев планирует представить кандидатуру на пост премьер-министра Казахстана. Это произойдет 11 января.