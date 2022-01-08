Ситуация в Казахстане стала темой телефонного разговора Токаева и Рахмона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили в пресс-службе таджикистанского лидера.

Стороны обсудили развитие ситуации в Казахстане. Токаев рассказал о мерах, которые предпринимаются для контроля над обстановкой и восстановления мира.

«Президент Казахстана поблагодарил президента Рахмона и весь таджикский народ за поддержку и направление в Казахстан вместе со смешанными миротворческими силами ОДКБ ограниченного контингента миротворцев Таджикистана для содействия поддержанию правопорядка и обеспечения стабильности», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы он предложил провести разговор руководителей ОДКБ в формате видеоконференции.