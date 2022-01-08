Политолог Суздальцев: США боятся потерять контроль над нефтью и газом Казахстана

Политолог Андрей Суздальцев рассказал об опасениях США потерять контроль над нефтегазовыми активами Казахстана.

Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, Соединенные Штаты обеспокоены происходящим в Казахстане. Вместе с тем Вашингтон считает, что казахское руководство вполне может обойтись без поддержки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Когда появились войска ОДКБ, Вашингтон боится, что эти огромные западные активы, которые частично кормили борющиеся за власть кланы, что все это будет понемногу переведено под контроль России», — отметил Суздальцев.

В этом и есть ключевая причина недовольства американской стороны, подчеркнул политолог, комментируя высказывание главы Госдепа.

Недавно сообщалось, что президент РФ Владимир Путин одобрил идею казахского коллеги Касым-Жомарта Токаева о проведении разговора лидеров ОДКБ в формате видеоконференции. Участники организации планируют обсудить меры по урегулированию обстановки на территории республики.