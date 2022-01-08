Евгений Пригожин сравнил состояние городского хозяйства в Петербурге и Грозном

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров смог бы навести стопроцентный порядок в заснеженном Санкт-Петербурге.

Бизнесмен в ответ на запрос издания «ИнфоТерек» сообщил, что приезжает в Чечню раз в год. По его мнению, Грозный можно назвать «культурной столицей России». В городе с дорог убрана каждая пылинка, в отличие от Петербурга, на который обрушилось много критики по поводу коммунального коллапса, передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

«Да, действительно, я раз в год приезжаю в Чечню, и Грозный можно без сомнения назвать "культурной столицей России". Например, в Петербурге сейчас много критики по поводу коммунального коллапса, а в Грозном с дорог убрана каждая пылинка. Я слышал, что Рамзан Ахматович имеет свои особые методы воздействия на руководство городской администрации, но они оказываются весьма эффективными», — сказал бизнесмен.

Предприниматель напомнил, что большинство общественных деятелей критикует состояние городского хозяйства Северной столицы. Пригожин посоветовал пригласить главу Чечни Рамзана Кадырова в Петербург, тогда через неделю в городе будет наведен стопроцентный порядок.

«Кстати, огромное количество известных общественников критикует состояние городского хозяйства Петербурга. Попросите Кадырова приехать на неделю, и порядок будет стопроцентный. Заодно каждый из петербургских чиновников похудеет килограммов на пятьдесят. Прошу прощения у Рамзана Ахматовича за несдержанность», — подчеркнул Пригожин.

С приходом зимы в Петербурге участились случаи травм среди населения на скользких тротуарах, а заснеженная проезжая часть стала причиной большого количества ДТП. Сотни жителей обратились в медпункты после падения на улицах, многие попали в больницы из-за рухнувших им на головы сосулек. Губернатор Александр Беглов, который осенью заявлял о готовности Петербурга к зиме, признал наличие серьезных проблем с уборкой наледи и снега.