Лидер Казахстана Токаев: власть продолжит борьбу с очагами террористических атак

Очаги террористических атак в Казахстане сохраняются. Об этом лидер республики Касым-Жомарт Токаев сообщил президенту России Владимиру Путину.

Путин и Токаев провели телефонные переговоры по обстановке в Казахстане 8 января. Глава республики отметил, что власть продолжит бороться с очагами террористических атак.

«Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью», — пояснили в пресс-службе казахстанского президента.

Ранее Токаев предложил Путину провести саммит стран ОДКБ в режиме видеоконференции. Российский лидер поддержал инициативу коллеги. В Кремле добавили, что точная дата переговоров пока неизвестна.