Посольство РФ в Нур-Султане направило в полицию запрос о задержании россиянина

В ходе протестов в разных частях Казахстана были проведены задержания участников. Среди них оказался и гражданин РФ. Сотрудники диппредставительства России в Нур-Султане запросили в МВД республики информацию о задержании россиянина, рассказали в пресс-службе посольства.

Согласно данным сообщения, запрос был направлен в департамент полиции Костанайской области Казахстана. Именно там в минувший четверг был задержан гражданин России в числе 245 других человек.

Напомним, что митинги в Казахстане начались на фоне резкого повышения цены на сжиженный газ. В результате протесты стремительно переросли в массовые беспорядки, в ходе которых мародеры и радикалы громили улицы городов, происходили ожесточенные столкновения с силовиками и военнослужащими. Задержаны более четырех тысяч человек.

До 19 января в республике введен комендантский час. Интернет не работает, его будут включать в определенные промежутки времени. Установлен повышенный уровень террористической опасности.