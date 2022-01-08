Володин предложил создать государственную аптечную сеть в регионах России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил свой вариант решения проблем с нехваткой лекарств и завышенными ценами на них в регионах. В этом может помочь создание государственной аптечной сети, сообщил политик в своем канале в Telegram.

Государственный деятель напомнил, что в конце декабря прошлого года в Саратовской области уже обсуждалось создание государственной аптечной сети. Володин напомнил, что в течение 2022 года в этом регионе должно быть открыто 180 аптек.

«Открытие госаптек — правильное решение. Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью», — заметил политик.

По мнению Володина, создание сети государственных аптек поможет контролировать цены, ассортимент и график работы. В заключение поста политик попросил читателей поделиться с ним своей оценкой предложенных мер.