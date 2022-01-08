Сатановский назвал подлостью призыв США к властям Казахстана

Политолог Евгений Сатановский назвал «циничной подлостью» призыв администрации США к властям Казахстана проявлять «сдержанность» и следить за соблюдением прав человека в республике. Об этом он написал в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер выразила обеспокоенность в связи с приказом казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение при подавлении беспорядков. Она предупредила, что мировое сообщество будет внимательно следить за соблюдением прав человека в Казахстане.

«Фантастический сволочизм, циничная подлость и дичайшая глупость — иначе реакцию американских официальных лиц на события в Казахстане назвать язык не поворачивается. И на этих людей мы в 90-е ориентировались? С ними и по их рецептам собирались строить будущее собственной страны? Их советам последний генсек СССР и первый президент России следовали?» — возмутился Сатановский.

Global Look Press / ORDA.KZ/XinHua

Политолог напомнил, что вслед за этим своими опасениями по поводу режима ЧС в Казахстане поделился госсекретарь США Энтони Блинкен. Обращение Токаева за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) политик охарактеризовал следующей фразой: «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Впрочем, ответ российского МИДа не заставил себя долго ждать. В ведомстве подчеркнули, что американский дипломат «в типичной для себя хамской манере» пошутил по поводу трагических событий в республике.

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — говорится в Telegram-канале МИД РФ.

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«Почему они иначе должны реагировать на происходящее в каком-то, никому там неизвестном и неинтересном Казахстане? Для России это часть нашей собственной страны, еще недавно сосуществовавшая с нами в едином государстве, где русские, казахи и все прочие народы, населявшие Российскую империю и СССР бок о бок жили столетиями. Для американцев — чисто теоретическое место на карте», — указал политолог.

Сатановский подчеркнул, что со времен 44-го президентаамериканские власти довели страну до состояния «дичайшего раскола», в котором уличные погромы стали обыденностью, а закон и порядок бесследно исчезли.

В этой связи, продолжил эксперт, американцев и близко нельзя подпускать в Казахстан, ведь им важно, чтобы там «русского духа не осталось». Над этим они «тщательно трудятся» по всей территории бывшего СССР, включая Украину, Прибалтику, Закавказье и Среднюю Азию, обратил внимание Сатановский.

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«Если бы происходящее в Казахстане не было так трагично, американская реакция была бы гомерически смешной. <…> Погромы идут, а им главное, чтобы останавливая их, силовики соблюдали права погромщиков. Невероятный дебилизм в самой тяжелой из возможных форм...» — резюмировал политолог.

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