Два телеканала в Алма-Ате восстановили вещание после пожара в здании компании

Вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24» в Алма-Ате восстановлено. Ранее в здании компании произошел пожар, который привел к прекращению работы медиа.

Журналисты «Мира 24» сообщили, что два телеканала в казахстанском городе возобновили вещание. Некоторые помещения в здании ТРК были затоплены, а часть техники вынесена. Сейчас ситуация нормализовалась.

«Вещание телеканалов "Мир" и "Мир 24" в Алма-Ате восстановлено полностью», — поясняется в сообщении медиа.

Ранее стало известно, что инфраструктура и определенные объекты в Казахстане нуждаются в восстановлении. Об этом на заседании оперативного штаба упомянул президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что вопросу устранения последствий мародерства необходимо уделить особое внимание.