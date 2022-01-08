Большинство критериев свободного от COVID-19 региона так и не были достигнуты Петербургом

Петербург до сих пор не соответствует установленным оперштабом критериям региона, свободного от коронавируса.

За последние сутки медики зафиксировали в Северной столице 1376 новых случаев заболевания COVID-19. По данным статистики показатель растет третий день подряд. Справиться с коронавирусом за минувшие сутки не смогли 63 пациента. Показатель растет второй день подряд.

Эпидемиологическая ситуация в городе на Неве критическая. Отраженные на сайте оперштаба показатели по коронавирусу до сих пор не дают городу достигнуть всех критерий свободного от коронавируса региона. Заболеваемость более 30 случаев на 100 тыс. населения. Занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции легких выше коэффициента 0,1. Загруженность коечного фонда больными коронавирусом пациентами больше 30% от норматива.

Несмотря на сложную обстановку в городе, глава города Александр Беглов еще осенью заявил, что достичь коллективного иммунитета среди населения удастся уже в середине января 2022 года. Но реальное положение в Петербурге показывает обратное.