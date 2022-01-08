Зеленский обратился к Сенату США с просьбой поддержать санкции по «Северному потоку — 2»

Американские сенаторы должны поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Речь идет о проекте, направленном на блокировку газопровода «Северный поток — 2». Так, Зеленский выразил благодарность членам палаты Конгресса США Теду Крузу и Чаку Шамберу за согласие провести соответсвующее голосование.

«Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — написал президент в Twitter.

Однако Сенат Соединенных Штатов вряд ли утвердит законопроект. По сведениям журналистов Politico, политики-демократы, которые раньше поддерживали введение санкций, позже сигнализировали об изменении своей позиции.