МИД России: ОБСЕ не реагирует на нападения на журналистов в Казахстане

ОБСЕ игнорирует свои прямые обязанности в ситуации с нападениями на журналистов в Казахстане. Об этом заявили в МИД России.

В республике зафиксированы вопиющие случаи нападений на представителей СМИ. ОБСЕ игнорирует эти вопросы. Такие действие в отношении своих обязанностей могут привести к печальным последствиям, уточнили в МИД.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Глава республики проинформировал коллегу об обстановке в стране и предложил провести саммит государств ОДКБ в режиме видеоконференции. Путин поддержал идею Токаева.