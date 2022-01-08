Петербуржцы сообщают о многочисленных прорывах труб в разных районах города

Жители Петербурга продолжают сталкиваться с рядом коммунальных проблем в городе. Только за последние сутки в Северной столице прорвало трубы десять раз.

Резкая смена погоды привела к ряду проблем, к которым местные коммунальные службы оказались не готовы. Из-за этого сразу в нескольких районах города произошли аварии. Трубы прорвало в Адмиралтейском, Василеостровском, Красногвардейском, Приморском, Московском и Фрунзенском районах. Жителям этих районов пришлось обращаться к спасателям, сообщают «Невские Новости».

Еще с начала отопительного сезона жители Северной столицы неоднократно жаловались, что администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым не смогла принять нужных мер для подготовки к зиме. Когда на улицах Петербурга выпал первый снег, аварии стали происходить все чаще. Градоначальник признал, что коммунальные службы не справляются с ситуацией, однако соответствующих действий для решения проблемы не принимается.