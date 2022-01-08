Песков: дата онлайн-саммита ОДКБ по Казахстану пока неизвестна

Кремль прокомментировал сообщения об онлайн-саммите стран ОДКБ по Казахстану. Дата переговоров пока неизвестна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами РИА Новости Песков отметил, что подробной информации по предстоящей видеоконференции не имеется. Кроме того, организатором саммита является Армения.

«Пока нет. Организатор Армения», — пояснил собеседник СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор на фоне волнений в стране. Глава республики поблагодарил Москву за поддержку и предложил провести саммит государств ОДКБ.