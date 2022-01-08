Журналисты CNN предостерегли власти США от введения жестких санкций против России

Новые антироссийские санкции, которые власти США хотят ввести в случае ухудшения ситуации на Украине, навредят американской экономике.

Такое мнение выразили журналисты телеканала CNN. По данным издания, Вашингтон рассматривает несколько сценариев введения ограничительных мер в отношении Москвы.

Речь идет о санкциях против банков, ограничении доступа к торговле долговыми обязательствами и отключении РФ от платежной системы SWIFT. Подобные меры могут нанести ущерб экономике не только Соединенных Штатов, но и других стран, уверены сотрудники CNN.

Недавно сообщалось, что Белый дом выступил против санкций по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Новые ограничительные меры могут подорвать единство среди европейских союзников, подчеркнул представитель Госдепартамента США Нед Прайс.