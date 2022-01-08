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Журналисты CNN предостерегли власти США от введения жестких санкций против России

Политика
Журналисты CNN предостерегли власти США от введения жестких санкций против России

Новые антироссийские санкции, которые власти США хотят ввести в случае ухудшения ситуации на Украине, навредят американской экономике.

Такое мнение выразили журналисты телеканала CNN. По данным издания, Вашингтон рассматривает несколько сценариев введения ограничительных мер в отношении Москвы.

Речь идет о санкциях против банков, ограничении доступа к торговле долговыми обязательствами и отключении РФ от платежной системы SWIFT. Подобные меры могут нанести ущерб экономике не только Соединенных Штатов, но и других стран, уверены сотрудники CNN.

Недавно сообщалось, что Белый дом выступил против санкций по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Новые ограничительные меры могут подорвать единство среди европейских союзников, подчеркнул представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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