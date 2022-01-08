В малийском Тимбукту российские инструкторы развернули тренировочный полигон для военных

Специалисты из РФ занимаются обучением малийских военных на территории покинутой французскими миротворцами военной базы в городе Тимбукту.

На этом полигоне проводятся стрельбы, обучение взрывотехнике, а также тактическая подготовка к действиям против членов радикальных формирований. Это необходимые базовые навыки и знания для солдат, которым предстоит зачистить населенные пункты страны от террористов.

Российские инструкторы работают в Мали по приглашению местных властей. В западной прессе их часто связывают с «ЧВК Вагнера» для придания публикациям сенсационности. Их прибытие в африканскую страну стало ответом на провал французской миротворческой операции «Бархан», которая постепенно сворачивается в странах Сахеля.

Генштаб армии Мали предупредил, что действующие на территории республики члены ИГ1 (организация запрещена в РФ) планируют объединить усилия с «Аль-Каидой»1 (организация запрещена в РФ), так как боятся русских, сотрудничающих с военными.

Поддержку африканского государства также продолжают МИД и Минобороны РФ. Военное ведомство во главе с Сергеем Шойгу поставляет в Мали технику, вооружение, а также необходимое оборудование. Российские дипломаты, в свою очередь, на различных международных площадках отстаивают права независимой африканской республики.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации