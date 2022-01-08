Измена наверху. Кто на самом деле стоит за беспорядками в Казахстане

В Казахстане задержали бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) и экс-премьера республики Карима Масимова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его подозревают в государственной измене (статья 175 части 1 УК РК). Сейчас Масимов вместе с «другими лицами» помещен в изолятор временного содержания.

В КНБ уточнили, что досудебное расследование по факту госизмены было начато еще 6 января — в день увольнения Масимова. За несколько часов до этого чиновник присутствовал на совещании Совета безопасности под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Однако на фоне нестихающих протестов и массовых беспорядков в республике казахстанский лидер провел перестановки в силовом блоке, освободив от должности председателя КНБ Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова.

В тот же день бывший премьер-министр был задержан, но информация об этом появилась только сейчас. Масимову и остальным фигурантам дела может грозить до 15 лет лишения свободы с возможным лишением гражданства.

government.kz / Пресс-служба правительства Казахстана

Заговор наверху?

Хотя протесты в Казахстане продолжаются уже неделю, политики и эксперты до сих пор не могут четко определить, что спровоцировало этот кризис. Некоторые убеждены, что все дело в коронавирусных ограничениях и общем недовольстве населения социально-экономической обстановкой в стране, другие же допускают вмешательство в дела республики «прозападных сил».

В свою очередь экс-советник первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев полагает, что за массовыми беспорядками стоит предательство некоторых чиновников и правоохранителей.

«Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают, настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить», — отметил Ертысбаев в эфире «Хабар 24».

Global Look Press / ORDA.KZ/XinHua

По его словам, в течение нескольких лет в Казахстане существовали тренировочные лагеря, но «об этом молчали». Основная цель заговорщиков состояла в том, чтобы отстранить Токаева от власти, убежден Ертысбаев.

«Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу — появлялись сообщения... Это страшное государственное преступление», — заключил он.

Версию экс-советника Назарбаева подтвердил и политолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик». По его мнению, с задержанием Масимова стали постепенно появляться ответы на происходящее в Казахстане: «На самом верху измена».

Однако первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин не исключил, что задержание Максимова — это лишь традиционная форма удаления от власти тех, кто «ненадежен и опасен» для действующего руководства во главе с Токаевым.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

«Одна из причин всего произошедшего — затянувшийся переходный период от Назарбаева к Токаеву, когда Назарбаев не перестал быть президентом, хотя и ушел формально. А вот почему правоохранители фактически отдали Алма-Ату на разграбление, требует более глубокого анализа. Но Токаев сегодня в выигрыше — показав картинку грабежей, убийств и всего остального, он принял меры, покончил с двоевластием, призвал миротворцев ОДКБ, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны ближайших союзников», — подчеркнул Затулин в беседе с «ПС».

При этом казахский политолог Данияр Ашимбаев обратил внимание, что при текущем ЧП ни одно из подразделений комитета национальной безопасности, ранее возглавляемое Масимовым, не было замечено на первом этапе борьбы с террористами.

«Все это говорит о том, что как минимум КНБ либо прозевал эту ситуацию, либо о том, что какие-то силы внутри КНБ были задействованы в создании подобной организации (лагерей террористов). Возникает вопрос о компетентности господина Масимова, либо его сопричастности», — указал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Ашимбаев добавил, что целью террористов мог быть госпереворот, который завершился бы провозглашением нового государства или смещением с поста президента Токаева и продавливанием других кандидатов.

Так или иначе, для России сейчас куда важнее не персоналии, а мирное развитие Казахстана, с которым у нашей страны имеется самая длинная граница в мире, констатировал Затулин.

«Важно, чтобы Казахстан не становился Украиной, чтобы в нем не бушевала гражданская война, чтобы не продолжались те акты насилия, которые неизбежно затронут 3,5 миллиона русских, проживающих в республике. Пока они не вовлечены в события, но исключить этого на будущее было бы нельзя, если бы вакханалия продолжалась. Нужны внутренние реформы в Казахстане», — уверен собеседник «ПС».

Global Look Press / ORDA.KZ/XinHua

Такую же точку зрения выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, который заявил, что никаких «мирных протестов» в Казахстане уже нет — речь идет о беспорядках и попытке госпереворота.

«Это уже не протест, связанный с определенными экономическими или политическими сюжетами, это уже бунт, который нацелен на государственный переворот и насильственный захват власти. Это меняет ситуацию», — заявил Косачев «Ведомостям».

Тем временем антитеррористическая операция в Алма-Ате продолжается. В центре города то и дело слышится стрельба — местные жители помогают полиции выявлять подозрительные группы людей, преступники прячутся в небольших скверах и парках. 7 января по итогам спецоперации правоохранители задержали более 100 участников террористических акций.

Global Look Press / t.me/shot_shot

Всего же в органы полиции были доставлены 4266 человек. По данным МВД Казахстана, среди них оказалось свыше 100 иностранцев, все они скрывались в одном из сел Алма-Атинской области. По предварительным данным, это граждане соседнего с республикой государства.

Помимо этого, в населенном пункте Жамбылской области на юге Казахстана был обнаружен схрон оружия (несколько единиц автоматов и пистолетов). Также было начато расследование в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа, которых заподозрили в ценовом сговоре.

При этом власти планируют возобновить авиасообщение через международный аэропорт Актау с 8 января. Уже сегодня будут выполнены рейсы в Нур-Султан, Чимкент, Стамбул и Москву. Кроме того, по сведениям ТАСС, в столице Казахстана вновь возобновлен доступ к проводному интернету.