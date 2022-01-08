Си Цзиньпин выразил уверенность в скорейшем урегулировании ситуации на территории Казахстана

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву со словами поддержки на фоне событий в республике.

Китайский лидер выразил уверенность, что ситуация на территории Казахстана будет урегулирована в ближайшее время. Соответствующее послание передал в Министерство иностранных дел страны представитель посольства КНР.

Ранее сообщалось, что Токаев утвердил 10 января 2022 года днем национального траура. Решение связано с гибелью множества людей из-за беспорядков в крупных городах Казахстана. Протесты начались из-за повышения цен на газ. Несмотря на готовность властей пересмотреть тарифы, митинги длительное время не прекращались.