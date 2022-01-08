Израильтянин стал жертвой массовых беспорядков в Алма-Ате

МИД Израиля сообщил, что во время акций протеста в Алма-Ате смертельное огнестрельное ранение получил гражданин Израиля.

В последние годы мужчина жил в Казахстане. Его тело перевезут на родину для захоронения. Министерство иностранных дел поддерживает связь с родителями погибшего и его семьей в Израиле.

Массовые беспорядки начались в Казахстане из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Участники беспорядков совершили нападения на госучреждения, занимались мародерством и нападали на правоохранителей. За несколько дней ранения получили около 1 тысячи человек, скончались 18 полицейских. Сотрудники полиции провели задержание 4404 участников протестов.