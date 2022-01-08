Путин согласился с предложением Токаева провести видеовстречу лидеров ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести разговор лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в видеоформате.

Путин поддержал идею Токаева касательно проведения видеоконференции Совета ОДКБ, сообщила пресс-служба Кремля. На мероприятии планируется обсудить меры для урегулирования ситуации в Казахстане.

Как стало известно ранее, казахский лидер поблагодарил партнеров по ОДКБ и президента РФ за помощь, оказанную для стабилизации обстановки в Казахстане. В ходе телефонного разговора с Путиным Токаев подтвердил, что ситуация на территории республики заметно улучшилась.