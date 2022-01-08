Путин и Токаев провели телефонный разговор касательно ситуации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа касалась обстановки в республике.

Токаев подробно проинформировал собеседника о ситуации в Казахстане на фоне протестов, сообщила пресс-служба Кремля. Глава республики сказал, что обстановка «развивается в сторону стабилизации».

Президент Казахстана также поблагодарил Владимира Путина за поддержку в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он предложил провести онлайн-саммит лидеров ОДКБ. Российский лидер это предложение высоко оценил и поддержал.

Беспорядки вспыхнули в Казахстане в начале января. Они быстро охватили несколько городов.