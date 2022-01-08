Госдеп США опроверг сообщения о готовности обсудить с РФ вывод сил из Европы

Американские СМИ дают неточную информацию о готовности США обсудить с Россией возможность отвода сил из Восточной Европы. Об этом сказала представитель Госдепа.

По словам спикера, Вашингтон пытается объяснить России, что в случае эскалации ситуации на украинской границе НАТО будет укреплять восточный фронт.

«Хочу быть предельно ясной: сообщения неточные», — заявила представитель Госдепартамента.

Она подчеркнула, что США не готовы сокращать силы в Европе и не прислушиваются к мнению России о численности военных в Польше и странах Прибалтики. По данным Госдепа, размещение американских сил в Европе якобы является политикой Белого дома по продвижению национальных интересов.

Россия ранее направила США проекты договоров о гарантиях безопасности. Они будут обсуждаться на саммите 12 января.