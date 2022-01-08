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Бердымухамедов потребовал потушить горящий более полувека кратер «врата ада»

Ближнее зарубежье
Бердымухамедов потребовал потушить горящий более полувека кратер «врата ада»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить горящий более 50 лет газовый кратер Дарваза, прозванный «вратами ада». Такое распоряжение он отдал вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс, во время заседания правительства.

Как передает Turkmenportal, глава государства обратил внимание на то, что в этой местности на протяжении многих лет сгорает большое количество природного газа. Это, по его словам, негативно сказывается на экологии и здоровье людей, живущих неподалеку.

«К тому же мы теряем ценное сырье, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа. В связи с этим поручаю вам собрать ученых, если потребуется — привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь», — обратился Бердымухамедов к вице-премьеру.

«Теряем газ». Бердымухамедов потребовал потушить горящий более 50 лет кратер «Врата ада»
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

«Врата ада» расположены в 266 километрах от столицы республики Ашхабада, в пустыне Каракумы Дашогузской области. Он представляет собой впадину диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров.

Кратер образовался в 1971 году в ходе геологических работ — в поисках месторождений газа советские ученые решили пробурить в этой местности скважину, однако произошел обвал. Тогда геологи подожгли выходивший природный газ, чтобы он не отравил людей и животных. Они рассчитывали, что огонь утихнет за несколько дней.

Однако кратер горит до сих пор, привлекая внимание не только ученых, но и туристов. К «вратам ада» регулярно организуются экскурсии, особенно они популярны в темное время суток. В 2018 году впадина получила официальное название «Сияние Каракумов».

Ранее Бердымухамедов уже поручал погасить горящую достопримечательность. В 2010-м он впервые посетил этот район и привал избавиться от кратера, который, по его словам, препятствует развитию близлежащих газовых месторождений.

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