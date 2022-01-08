Бердымухамедов потребовал потушить горящий более полувека кратер «врата ада»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить горящий более 50 лет газовый кратер Дарваза, прозванный «вратами ада». Такое распоряжение он отдал вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс, во время заседания правительства.

Как передает Turkmenportal, глава государства обратил внимание на то, что в этой местности на протяжении многих лет сгорает большое количество природного газа. Это, по его словам, негативно сказывается на экологии и здоровье людей, живущих неподалеку.

«К тому же мы теряем ценное сырье, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа. В связи с этим поручаю вам собрать ученых, если потребуется — привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь», — обратился Бердымухамедов к вице-премьеру.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Врата ада» расположены в 266 километрах от столицы республики Ашхабада, в пустыне Каракумы Дашогузской области. Он представляет собой впадину диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров.

Кратер образовался в 1971 году в ходе геологических работ — в поисках месторождений газа советские ученые решили пробурить в этой местности скважину, однако произошел обвал. Тогда геологи подожгли выходивший природный газ, чтобы он не отравил людей и животных. Они рассчитывали, что огонь утихнет за несколько дней.

Однако кратер горит до сих пор, привлекая внимание не только ученых, но и туристов. К «вратам ада» регулярно организуются экскурсии, особенно они популярны в темное время суток. В 2018 году впадина получила официальное название «Сияние Каракумов».

Ранее Бердымухамедов уже поручал погасить горящую достопримечательность. В 2010-м он впервые посетил этот район и привал избавиться от кратера, который, по его словам, препятствует развитию близлежащих газовых месторождений.