Политический аналитик Лозовский уверен в готовности Запада разрушить Украину

Запад намерен разрушить Украину, поскольку она находится в зоне влияния России. Такое мнение выразил политический аналитик Сергей Лозовский.

Эксперт отметил, что западные страны в долгосрочной перспективе не видят Киева в сфере своей деятельности. По его словам, по этой причине Украина до сих пор не вступила в Евросоюз и НАТО.

«Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками на Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада — разрушить этот "Карфаген", поскольку без Украины Россия считается неполной», — сказал Лозовский.

Ранее полковник Олег Стариков заявил, что саммит Россия — НАТО может обернуться для Украины потерей государственности. По его словам, представителей от Киева могут допустить к некоторым консультациям в рамках переговоров, однако процесс станет для них крахом.