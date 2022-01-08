Протестующие в казахстанском Актау окончательно прекратили митинг

Протесты в казахстанском городе Актау полностью завершились. Участники митингов покидают центральную площадь.

Люди восстанавливают порядок на территории, собирают мусор и расходятся. Протестующие отогнали с центральной улицы грузовик с рупором, который использовался в качестве сцены для выступления.

«На центральной площади Ынтымак протестующие разбирают юрты и увозят железные конструкции», — отмечает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

Как сообщалось ранее, в Актау появился доступ в интернет. Жители могут войти в Сеть с мобильных телефонов. Проблемы со связью возникли 7 января из-за произошедших в Казахстане беспорядков.