Синоптик Леус предупредил о резком потеплении в Петербурге после самой холодной ночи января

Прошедшая ночь оказалась самой морозной с начала года в Санкт-Петербурге, сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. После этого в город резко придет потепление.

Воздух минувшей ночью остыл до −15,9 градуса. В первой половине дня 8 января погоду в Северной столице продолжит формировать гребень холодного антициклона, но уже после полудня ему на смену придет теплый атмосферный фронт, рассказал Леус. Столбики термометров покажут от −8 до −10 градусов.

«В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, во второй половине дня пройдет небольшой снег», — уточнил синоптик.

Таяние наледи на тротуарах может привести к росту числа травм среди петербуржцев. С начала зимы сотни человек обратились в медпункты из-за полученных на скользких улицах ран. Кроме того, заснеженная проезжая часть стала причиной увеличения количества ДТП на дорогах.

Несмотря на заявление губернатора Александра Беглова о готовности города к зиме, снегопады и морозы показали обратное. Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на улицах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.