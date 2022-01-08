Политолог Сатановский похвалил быструю реакцию ОДКБ на ситуацию в Казахстане

Главной задачей сил ОДКБ в Казахстане является «погасить острую фазу волнений». Об этом напомнил политолог Евгений Сатановский.

Миротворцы приехали в Казахстан после запроса местных властей. В связи с этим некоторые СМИ задались вопросом о своеобразности вмешательства в события на территории республики.

«Спасибо, что быстро, почти мгновенно вмешались, а не ждали, пока от Казахстана почти ничего не останется, как от Сирии. Тут чем раньше начнешь, тем меньше успеют разрушить те, кто этим занимается», — написал Сатановский в Telegram-канале.

Завершить миссию нужно только тогда, когда обстановка полностью стабилизируется. Политолог призвал не поднимать шум вокруг участия ОДКБ.

По поводу денег он посоветовал дать столько, сколько нужно, чтобы потом не платить повторно. Казахстан богат углем, нефтью и ураном, поэтому может отплатить союзникам.

«Одна мы страна, по всему выходит. География такая. Государства разные, а страна одна. Их не будет — нас не будет, только чуть позже. На что, кстати, все и рассчитано. Те же самые механизмы развала страны, если они в Казахстане сработают, и к России будут применены. Да и люди те же будут использованы, кто из них уцелеет», — сделал страшное предположение Сатановский.

Ранее эксперт заявил, что среди протестующих в Казахстане есть специально обученные боевики. С ними могут справиться только военные.