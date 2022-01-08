В Казахстане объявили общенациональный траур из-за последствий недавних протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура из-за последствий волнений в республике.

Недавние протесты в Казахстане привели к многочисленным человеческим жертвам и массовым беспорядкам в регионах страны. Из-за этого власти приняли решение об общенациональном трауре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — написал Уали в Facebook.

Ранее Токаев провел заседание оперативного штаба. Он поручил специалистам уделить особенное внимание восстановлению инфраструктуры и определенных объектов, которые пострадали в результате беспорядков. В своем выступлении лидер республики указал на поддержку со стороны стран ОДКБ. Силы объединения позволили освободить правоохранителей в Казахстане.