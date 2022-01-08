Турецкий разведчик Исмаил Пекин сравнил ситуацию в Казахстане с событиями на Украине

Протесты в Казахстане напоминают события на Украине и имеют нечто схожее между собой, заявил бывший руководитель турецкой разведки Исмаил Пекин.

Обстановка в Казахстане была дестабилизирована в преддверии саммита Россия — НАТО не случайно, подчеркнул военный. По его мнению, президент США Джо Байден намерен использовать это в качестве козыря против Москвы, пишет «ПолитЭксперт».

Также Пекин указал на сходство между происходящим в Казахстане и ситуацией на Украине, к которой привел Евромайдан в 2014 году. Тогда и сейчас волнения начались с повышения цен на газ, пояснил он.

«Протесты в Казахстане начались с подорожания газа, как было и на Украине. Мы видим тот же повод для протестов, заранее подготовленный план. Видели, как раздавали оружие протестующим», — сказал экс-глава разведки Турции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Казахстан от повторения судьбы Украины. Республику отдавать нельзя, иначе это будет еще один подарок для Соединенных Штатов и НАТО, отметил он.