МИД России ответил на хамское высказывание Блинкена о Казахстане

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о роли «русских» в Казахстане является хамством. Об этом заявили в МИД России.

Ведомство прокомментировало «хамскую шутку» американского дипломата на тему трагических событий в Казахстане. Блинкен сказал, что «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — отметили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что об этом свидетельствует деятельность США за все время государственности. Про действия американцев могут рассказать «индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные».

Стоит отметить, что ситуация в Казахстане обострилась после протестных митингов, которые начались в первые дни 2022 года. После акции переросли в массовые беспорядки.