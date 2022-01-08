МВД сообщило о задержании более 4 тыс. человек во время беспорядков в Казахстане

Число задержанных правоохранителями Казахстана из-за беспорядков в республике достигло более чем 4,4 тысяч человек, сообщает МВД страны.

Сотрудники правоохранительных органов взяли под полный контроль ситуацию в Актюбинске и области. Власти объявили комендантский час с 22:00 до 06:00 часов утра.

Массовые протесты в Казахстане начались на фоне повышение в два раза цен на топливо. Люди вышли с требованием понизить тарифы, однако выполненное властями условие не повлияло на ситуацию. Провокаторы стали громить госучреждения, избивать силовиков, сносить памятники. Пострадали около тысячи мирных граждан, погибли 18 правоохранителей. Правительство объявило о красном уровне террористической опасности и дало указание начать зачистки.