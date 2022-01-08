Глава МИД Мексики Эбрард допустил создание аналога Евросоюза в Западном полушарии

Мехико выступает за создание аналога Европейского союза в Западном полушарии. Об этом министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард рассказал журналистам во время поездки в Аргентину.

Глава МИД сообщил, что власти его страны предложили Соединенным Штатам двигаться в этом направлении. Также он назвал формат Организации американских государств (ОАГ) сильно устаревшим.

«Так что было предложено создать нечто другое, но это будет зависеть от силы, которую мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, проявим вместе. Если мы будем едины, нам это удастся», — сказал дипломат.

Организация американских государств — старейшее региональное объединение в мире. Она сформирована на базе Панамериканского союза, который существовал с 1889 года.