Свыше 650 участников массовых беспорядков задержали в Костанайской области Казахстана

Правоохранители Костанайской области задержали более 650 человек, которые подозреваются в причастности к массовым беспорядкам. Об этом рассказало агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на комендатуру региона.

По информации СМИ, против 220 задержанных составлены административные протоколы, им грозит от пяти до 15 суток ареста. Остальные являются фигурантами уголовных дел по статье 269 УК РК «Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват». За совершение данного преступления можно лишиться свободы на срок от семи до 12 лет.

В Костанайской области с 5 по 19 января введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим остановлены все праздничные мероприятия, ограничен въезд и выезд с территории региона, стражи порядка проводят проверки документов.