Назарбаев обратился с призывом к гражданам Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к гражданам, призвав их сплотиться вокруг нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Пресс-секретарь отметил, что Назарбаев провел телефонные переговоры с главами дружественных государств. По его словам, политик сейчас находится в столице Казахстана, где поддерживает прямую связь с президентом Токаевым.

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — заявил пресс-секретарь.

Протесты в Казахстане проходят с начала января. Поводом для них стал резкий рост цен на топливо. Так, стоимость сжиженного газа выросла в два раза. По всей стране объявлено чрезвычайное положение.