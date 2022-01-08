Лукашенко и Токаев обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию в Казахстане и дальнейшие действия для урегулирования. Об этом сообщает белорусский Telegram-канал «Пул первого».

Как стало известно ранее, Токаев собрал оперативный штаб на фоне дестабилизации обстановки в Казахстане. В ходе совещания глава государства распорядился, чтобы власти уделили особое внимание восстановлению объектов и инфраструктуры Алма-Аты и других регионов, пострадавших от нападения террористов.