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Токаев призвал оперативный штаб заняться восстановлением пострадавших регионов Казахстана

Политика
Токаев призвал оперативный штаб заняться восстановлением пострадавших регионов Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собрал оперативный штаб. В ходе мероприятия он потребовал от присутствующих уделить особое внимание восстановлению инфраструктуры пострадавших регионов.

В заседании приняли участие генеральный прокурор, новый глава комитета нацбезопасности, а также и. о. министров внутренних дел и обороны. Токаев на совещании поручил заняться восстановление регионов, которые пострадали от атак террористов.

Глава государства добавил, что прибытие миротворческих сил ОДКБ позволило высвободить правоохранителей и направить их в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции.

Стоит отметить, что в некоторых городах республики вспыхнули протесты в первые дни 2022 года. После акции переросли в массовые беспорядки и мародерство.

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