Минцифры Казахстана 8 января решит вопрос о доступе граждан к некоторым сайтам

Власти Казахстана проработают возможность открытия доступа к жизненно важным электронным ресурсам. Об этом сообщил и. о. министра цифрового развития республики Багдат Мусин.

В Казахстане уже несколько дней ограничено подключение к интернету. Рассмотрение вопроса об открытии важных сайтов назначено на 8 января.

«Наряду с контртеррористическими мероприятиями доступ к интернету ограничен. Это связано с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий. Сегодня будет проработан вопрос доступа к жизненно важным сервисам», — написал Мусин на странице в Facebook.

Беспорядки начались в Казахстане в первые дни нового года. Власти связывают массовые протесты с деятельностью иностранных боевиков.