Политолог Ертысбаев связал уход Назарбаева в тень с его болезнью

Экс-советник первого президента Казахстана и лидера нации Нурсултана Назарбаева, Ермухамет Ертысбаев, назвал причину отсутствия политика на публике.

Ертысбаев предположил, что Назарбаев тяжело заболел, из-за чего не делает заявлений о событиях, происходящих в Казахстане. В ином случае, он бы «давно уже обратился» к народу, подчеркнул политолог.

«Как только он тяжело заболел, эта обезумевшая камарилья, которая толпою жадною у трона стояла, она решила устроить весь этот дебош, вооруженный мятеж», — заявил Ертысбаев в эфире телеканала «Атамекен бизнес».

По его словам, протестующие преследуют цель, чтобы нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «дрогнул и уехал». Ертысбаев сравнил это с событиями на Украине и отъездом из страны Виктора Януковича.