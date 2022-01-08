Политолог Брутер указал на стремление НАТО скрыть от России внутренние разногласия

Руководители НАТО провели совещание в закрытом формате, чтобы скрыть разногласия перед саммитом с Россией. Такое мнение выразил политолог Владимир Брутер.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО состоялась 7 января. Участники обсуждали предложения России по гарантиям безопасности. Кроме того, они подняли вопросы о ситуации вокруг Украины. Мероприятие проводилось для того, что выработать единую позицию по требования со стороны Москвы. Переговоры проходили в закрытом формате, пишет «ПолитРоссия».

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что маневр Альянса с проведением дискуссии в таком режиме неслучайно. По его словам, военный блок пытается продемонстрировать единство, однако среди участников Альянса наблюдается явная разобщенность. Особенно это проявляется во время обсуждения тем, которые касаются России.

Эксперт объяснил, что некоторые страны не поддерживают агрессивное поведение в отношении Москвы, однако их мнение не учитывают. Брюссель сейчас серьезно опасается того, что Россия узнает о разобщенности в НАТО и сможет использовать в своих целях.

«Думаю, что позиция Венгрии, Чехии, Италии и Испании гораздо осторожнее, чем позиция американцев. К этому списку можно добавить Грецию, несмотря на то, что она является передовым форпостом НАТО. Турция и вовсе занимает свою собственную позицию», — сказал политолог.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности вести диалог с Россией по контролю над вооружением. При этом Альянс продолжит укреплять оборону стран-участниц.