Задержанного экс-главу нацбеза Казахстана Масимова отправили в СИЗО по делу о госизмене

В Казахстане задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Максимова. Его подозреваются в госизмене, передают в пресс-службе ведомства. Иные подробности пока не раскрываются.

Согласно данным сообщения, досудебное разбирательство началось еще 6 января. В этот же день и был задержан Каримов. В настоящий момент он вместе с другими подозреваемыми находится в СИЗО.

Напомним, что после начала массовых беспорядков в Казахстане президент республики подписал 5 января указ о снятии Каримова с должности председателя Комитета нацбезопасности. На его место был назначен экс-глава Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев.

Тем временем в республике продолжаются протесты, которые начались после резкого повышения цены на сжиженный газ. Вскоре митинги переросли в массовые беспорядки, в ходе которых властям пришлось привлекать военные силы. В результате задержаны более четырех тысяч человек, сотни пострадали, десятки погибли. В городах орудуют мародеры.