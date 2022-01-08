Киевский политик Гольдарб счел фразу Зеленского об Австрии оскорбительной для украинцев

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отношениях с Австрией оскорбительно, считает киевский политик Максим Гольдарб.

Украинский лидер в ходе недавней беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявил, что народы двух стран связывают тесные исторические отношения. Гольдарб, комментируя этот случай, отметил, что фраза президента его «покоробила».

«Почему покоробила? Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине, близкими историческими отношениями, по-моему, свинство», — сказал политик в эфире местного телеканала.

Галичина — историческая территория Галицко-Волынского княжества. Сейчас эти земли соответствуют Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областям Украины.