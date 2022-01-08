Силовики ликвидировали шесть террористов в ходе спецоперации в казахстанском Таразе

В казахстанском городе Тараз была проведена спецоперация, в ходе которой сотрудники силовых служб ликвидировали шесть террористов. Об этом рассказал Sputnik Казахстан. Также сообщается, что во время спецоперации были ранены семь правоохранителей.

Напомним, что в Казахстане идет шестой день массовых беспорядков, которые начались после резкого повышения цен на сжиженный газ. Несмотря на уступки со стороны властей и, как следствие, снижение стоимости более чем на 100%, протесты продолжились, приобретая мародерский характер.

Сейчас со многих городах республики идут ожесточенные столкновения с силовиками. Также было установлено, что среди митингующих есть террористы и бандиты. К настоящему моменту известно о задержании более четырех тысяч человек.