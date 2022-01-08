Ситуация на границе стала темой переговоров премьеров Казахстана и Киргизии

Исполняющий обязанности главы Правительства Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского кабмина.

Стороны обсудили ситуацию на государственной границе. Кроме того, они затронули вопросы, которые касаются двустороннего сотрудничества на фоне событий в Казахстане.

«Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах», — сказано в сообщении.

Обстановка в Казахстане обострилась с начала 2022 года. Протестные акции прошли в некоторых городах республики.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отправке миротворческих сил в рамках ОДКБ на территорию Казахстана. Речь идет о 150 военнослужащих и 19 единицах техники.