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Россия продолжает переброску миротворческих сил ОДКБ на территорию Казахстана

Политика
Россия продолжает переброску миротворческих сил ОДКБ на территорию Казахстана

Самолеты военно-транспортной авиации осуществляют круглосуточную переброску основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы «Алматы» и «Житыген» Республики Казахстан. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

Всего планируется совершить более 20 рейсов. Переброской миротворческих сил ОДКБ в Казахстан занимается созданная Минобороны воздушная группа из 70 самолeтов Ил-76 и пяти Ан-124. На данный момент идет погрузка, процесс которой показало российское оборонное ведомство.

Волна протестов началась в Казахстане после повышения стоимости сжиженного газа. Вскоре протесты превратились в массовые беспорядки, ситуацией воспользовались мародеры и террористы. Руководство страны попросило помощи у союзников — стран ОДКБ.

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