Аэропорт Нур-Султана планирует выполнить шесть международных рейсов 8 января

Четыре рейса отменены в Нур-Султане 8 января, еще шесть планируется осуществить. Соответствующую информацию представило казахстанское министерство индустрии.

Среди отмененных рейсы в Москву и немецкий Франкфурт. Выполнить в субботу планируется международные рейсы в или из городов Дубай, Минск и Калининград. Все полеты будут осуществляться иностранными авиакомпаниями.

«Из/в города Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из городов Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч», — уточняется в сообщении.

Всего речь идет о 25 отмененных международных рейсах. Вместе с этим в аэропорту Алма-Аты под отмену попал 21 международный рейс.

Перебои в авиасообщении наблюдаются в Казахстане на фоне массовых беспорядков. Последние охватили республику в начале января после протестов, начавшихся из-за подорожания газа.