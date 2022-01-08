Пожар в трехкомнатной квартире в Петербурге тушила целая бригада спасателей

Возгорание было зафиксировано в ночь на 8 января в многоэтажном доме на улице Маршала Казакова в Петербурге. Спасатели тушили пожар, охвативший трехкомнатную квартиру.

По данным регионального управления МЧС, в ликвидации возгорания участвовала бригада из десяти человек и две единицы спецтехники. Пожарные справились с возгоранием за полчаса.

Какой-либо информации о пострадавших во время инцидента не поступало. На данный момент устанавливаются все подробности и обстоятельства происшествия.

С начала зимнего сезона в Санкт-Петербурге увеличилось количество пожаров в домах, в том числе и исторических зданиях. Происшествия в домах, которые представляют историческую ценность для города, особенно сильно ранят петербуржцев. Жители города неоднократно просили губернатора Александра Беглова предпринять необходимые меры для реставрации построек и обеспечить их охрану, однако все жалобы Смольным игнорируются.