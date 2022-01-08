Террористы могут использовать форму силовиков для введения в заблуждение казахстанцев

Разрозненные группы преступников в Казахстане могут надевать форму сотрудников силовых органов. После этого они совершают нападения, дискредитируя действия полиции, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

В связи с этим жителей Казахстана и, в первую очередь, Алма-Аты призвали сохранять бдительность. По информации источника, террористы пойдут на многое, чтобы ввести в заблуждение мирное население, передает РИА Новости.

«К примеру, военная форма была надета на некоторых участниках нападения на СИЗО в Алматинской области, отбитое накануне», — рассказал собеседник агентства.

Массовые беспорядки в Казахстане начались в первых числах текущего года. Людей возмутило поднятие цен на сжиженный газ. Вскоре протестные настроения переросли в провокации и погромы. В беспорядках начали участвовать террористы и мародеры. Фиксировались жертвы как со стороны погромщиков, так и со стороны силовиков.