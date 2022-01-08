Ракетный крейсер с помощью торпеды отработал создание полыньи под льдами Арктики

Атомная подлодка успешно отработала создание полыньи для всплытия во льду с помощью торпедной стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Подобные технологии всплытия проходили отработку в ходе специальной комплексной экспедиции ВМФ России «Умка». Экипажи трех атомных подлодок Северного флота продемонстрировали одновременное всплытие в арктических льдах в районе северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как сообщили в Северном флоте, подледное плавание является одной из важнейших задач подводников флота в 2022 году. Именно в зимнем периоде практических занятий состоится учебно-методический сбор, где совместят весь передовой опыт применения АПЛ подо льдами в Арктике.

Ранее отряд Северного флота провел стрельбы в море Лаптевых. Во время арктического похода военные провели ряд комплексных мер по обороне Северного морского пути.